"Scopri il borgo", al via la 3 giorni di kermesse col ricordo di Giorgio Lago

Tre giorni alla scoperta di Borgo Pieve. Torna da venerdì a domenica la quarta edizione di, uno degli appuntamenti estivi più attesi dai cittadini di Castelfranco fatto da musica, arte e cultura con la regia del comitato Viviamo Borgo Pieve e il patrocinio di Pro Loco e Comune. Una festa autofinanziata che coinvolge un centinaio di volontari che si turneranno nei tre giorni di kermesse. Il format rimane quello che nelle passate edizioni si è dimostrato vincente, con la chiusura totale del borgo dalle 17 del sabato fino alla mezzanotte della domenica per far posto ai palchi con le attività e agli stand enogastronomici. Tre le aree principali degli eventi, la zona davanti al Flame shop, il cortile dell'asilo Umberto I e il sagrato della chiesa Santa Maria della Pieve nei quali si svolgeranno spettacoli in contemporanea.L'IDEA«L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i luoghi di Borgo Pieve per farli scoprire ai cittadini» spiega il presidente del comitato Roberto Pinto. La festa si aprirà venerdì alle 19.30 con Ricky Bizzarro, Magic bus dj set e si concluderà alle 22 di domenica con Max Paiella, comico vignettista che presenterà Dal ruggito del coniglio a Borgo Pieve.Tra gli appuntamenti cruciali, sabato alle ore 11 nel giardino di Santa Maria della Pieve,ricorda il suo collega, amico ed ex, grande giornalista vissuto proprio nel Borgo. «Giorgio fu un amico di Borgo Pieve, non negava mai una parola a nessuno qualunque fosse l'argomento» spiega Pinto «Noi crediamo sia doveroso ricordarlo e lo faremo in un luogo particolare quale il giardino della canonica nella speranza che possa avere quello che merita dalla città. Vorremmo essere precursori di qualcosa di più che magari sia l'intitolazione di una piazzetta».IL PROGRAMMATra i partecipanti anche i Cor Veleno di Roma, gruppo di hiphop che si esibirà alle 21 di sabato nel cortile dell'asilo Umberto I con il pre show di Moder. «Abbiamo cercato delle band con una storia e provenienti da lontano perché questo sia anche un motivo di confronto per gli artisti locali» evidenza il bluesman e scrittore Marco Balestracci. Momento musicale anche domenica alle ore 11 nella palestra della scuola Santa Maria della Pieve con gli studenti d'arpa del conservatorio Agostino Steffani. La mattinata di domenica si aprirà con attività di yoga e respiro oltre che, insieme a quella di sabato, da una mostra allestita nella Puk gallery Polaroiders on tour. Coinvolta negli eventi anche piazza Marconi nella quale, alle 20 di venerdì, si esibirà Paolo Zanarella ne Il pianista fuori posto, seguito nella piazzetta antistante Pintocasa dalla musica dei The Fireplaces, nel cortile dell'Umberto I dai Sonabbash con la loro taranta e dal blues di Giorgio Pinna Peach Quartet nel sagrato della chiesa. Sabato si alterneranno presentazioni di libri quali Lo scrittore per strada di Walter Lazzarin, workshop di calligrafia al Flame shop, musica hiphop e blues fino alle 22.Domenica la giornata è dedicata alle famiglie con una serie di appuntamenti nel giardino della canonica dalle ore 17.30 seguiti dalla musica hiphop e rock.