Scoperta a Parè una discarica abusiva di rifiuti abbandonati

CONEGLIANO - Una discarica abusiva di rifiuti abbandonati. Questo quanto è stato scoperto nelle scorse ore a Parè di Conegliano, nell’area dei Castelli di Via Vecchia Trevigiana. Poltrone in stoffa, armadi e sacchi colmi di ogni genere di immondizia sono difatti stati abbandonati da ignoti all’esterno di un’area residenziale della zona, a pochi metri da un vigneto. «Non è la prima volta che nel quartiere di Parè si verifica un episodio simile – dichiara sui social l'ex dirigente comunale a Treviso e Conegliano, nonché ex Comandante della polizia locale trevigiana, Maurizio Tondato - Alcuni mesi fa, assieme ad alcuni cittadini, mi ero difatti già attivato per far rimuovere e smaltire molteplici rifiuti sempre nelle vicinanze dei Castelli e all’incrocio tra Via Ortigara e Via Podgora».

«Chi commette tali atti non solo non è rispettoso dell’ambiente e delle persone che in quella zona vi abitano o vi transitano, ma sicuramente non ama la propria città – continua l’attuale capogruppo della Lega - Se amiamo la nostra città dobbiamo rispettare anche l’ambiente in cui viviamo che è patrimonio di tutti. Non è ammissibile che a causa del comportamento incivile di chi non si comporta correttamente tutti ne debbano subire le conseguenze».

«Nel frattempo, mi sono comunque già attivato nei confronti dell’Ente competente perché questi rifiuti vengano rimossi quanto prima – conclude Tondato - Mi auguro che se qualcuno dovesse assistere a tali atti incivili richiami al rispetto delle regole chi li commette ed informi tempestivamente la Polizia Locale. Questi fatti vanno condannati senza se e senza ma. Cerchiamo quindi di collaborare con le Istituzioni pubbliche per arginare questi atti di inciviltà».