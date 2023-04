Scontro tra due parapendii, pilota incastrato su un albero alto 20 metri

POVE DEL GRAPPA - Scontro tra due parapendii nel cielo sopra Malga Vittoria a Pove del Grappa: uno dei piloti è riuscito ad atterrare senza problemi, l'altro, dopo aver aperto i paracaduti di emergenza, è finito tra i rami di una pianta molti alta. L'uomo di nazionalità polacca, che non aveva riportato conseguenze, si è liberato dai vincoli con la vela e ha cercato di scendere per alcuni metri, salvo poi doversi arrendere a 20 metri dal suolo e aspettare l'aiuto della squadra fermo su un ramo. Dopo averlo raggiunto, uno dei soccorritori ha risalito il tronco con tecniche di treeclimbing, ha assicurato il pilota e lo ha fatto scendere a terra. Attivato dal Suem, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha inviato due squadre, una delle due diretta a Borso del Grappa per la caduta di una vela sotto il decollo dei Tappeti, con il pilota illeso sospeso tra la vegetazione.