TREVISO - Dopo il successo riscontrato nei mesi di aprile e maggio, tornano nelle sale di Treviso e provincia a partire da domani, 8 novembre, le proiezioni d'autore al costo di soli tre euro. In questo primo appuntamento del mese, in città, il Multisala Edera propone due titoli tra i quali scegliere. Alle 17.40, 20.00 e 21.40 inizia Utama Le terre dimenticate (Bolivia, Uruguay, Francia, 2022, 87') di Alejandro Loayza Grisi.In alternativa, alle 17.00 e alle 21.40, si può optare per Everything everywhere all at once (USA, 2022, 139') di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

In Provincia