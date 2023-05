Elezioni a Vedelago. Lo sconfitto Marco Perin: «Mi siederò sul bordo del fiume. La mia sarà un'opposizione sui contenuti» Videointervista

VEDELAGO (TREVISO) - Elezioni, la parola allo sconfitto Marco Perin, ex vicesindaco della giunta di Cristina Andretta che è stato raggiunto dalla sua squadra che si è stretta attorno a lui abbracciandolo e, per quanto sia necessario, consolarlo. Nel suo intervento, abbozza un sorriso ma l'amarezza è evidente, gli si legge in faccia e nemmeno le parole riescono a nasconderla. «Abbiamo corso un gran premio con una 500, putroppo non è andata bene.

Ho fatto un percorso politico che pensavo di coronare con questa carica di sindaco. Ringrazio chi mi ha dato fiducia, cercherò di non deludere le persone - afferma -. E' un paese diviso a metà. Potevamo fare un qualcosa di unito e invece siamo divisi. Qui i partiti probabilmente hanno avuto la meglio, onore a loro. Ora mi siederò sul bordo del fiume. Non mi interessa l'esplusione dalla Lega che non mi è ancora stata comunicata. Mi spiace per i cittadini di Vedelago, insieme potevamo costruire qualcosa di positivo. Farò un'opposizione sui contenuti».