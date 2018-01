© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORGANO - Scomparso da casa il pomeriggio di sabato 30 dicembre, e ancora di lui non ci sono tracce. Ore di apprensione per una famiglia di Morgano che aspetta il ritorno a casa del 60enne di origine serba. Quando sono tornati a casa l'uomo era sparito, subito sono scattate le ricerche, anche perché il sessantenne soffre di temporanee perdite della memoria e non conosce la lingua italiana.Tomislav Plecko è alto un metro e settantacinque, capelli bianchi, indossava jeans blu, un maglione celeste, un giubbotto in piuma nero e ha due tatuaggi sulle braccia. Chiunque lo abbia visto può contattare le forze dell'ordine.