Esce per una passeggiata e non torna più: allarme per un farmacista di 38 anni

ODERZO - Sono ore di apprensione per la scomparsa di un 38enne opitergino. Domenica sera Marco Dal Ben non ha più fatto rientro a casa e di lui nessuno ha avuto più notizie da allora. Dopo averlo cercato a lungo nella giornata di ieri i genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Anche gli amici del giovane sono stati contattati dai famiglia dell'uomo ma non avevano notizie di lui.



Domenica pomeriggio Marco è uscito di casa dei genitori con cui vive dicendo loro che sarebbe andato a fare un giro in centro ma da quel momento non si sa più nulla. E' stato visto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, in uno dei bar del centro, era solo, poi più nulla. Anche il cellulare che ha con sé risulta spento.

Al momento della scomparsa indossava dei jeans e un giaccone nero. La sua automobile è stata trovata correttamente parcheggiata nei pressi dell'Inps, in via Cesare Battisti, non lontano dal cebntro storico, dove la lasciava sempre. Dentro però non è stato trovato alcun biglietto, nessun messaggio che possa far pensare ad un gesto estremo. Laureato in farmacia Marco Dal Ben è in cerca di occupazione. Ultimo aggiornamento: 13:01