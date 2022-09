Esce di casa in bici e non torna più: 21enne di Arcade scompare, avviate le ricerche

ARCADE - Loudo Bayrie, 21 anni, è scomparso. Il giovane è sordomuto ed è sparito da casa dalla sera del 21 settembre: in sella a una bici bianca è stato visto l'ultima volta dirigersi verso Spresiano.

Non si conoscono i motivi per cui il 21enne, residente ad Arcade, si sarebbe allontanato senza dare più notizie. La famiglia ha segnalato la scomparsa ai carabinieri di Nervesa della Battaglia che ora hanno avviato, in coordinamento con la Prefettura di Treviso, le ricerche.

Bayrie è alto circa 1,65 m, ha capelli e occhi neri, carnagione scura. Al momento dell'allontanamento indossava un giubbotto verde chiaro, pantaloni lunghi grigi, un berretto da baseball con visiera di colore rosso e scarpe Converse blu. Chiunque lo avvisti o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112 o la stazione dei Carabinieri di Nervesa della Battaglia 0422/885166.