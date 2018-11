In cerca di funghi a Valdobbiadene, due pensionati ritrovati vivi sulla loro Peugeot dopo 24 ore

l Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane col Centro mobile di Coordinamento posto nel parcheggio della Pro loco di Guia, anche i Vigili del fuoco e i carabinieri.



Eugenio e Luigina sono alla fine stati ritrovati esausti e in stato confusionale nella loro auto - una Peugeot 107 grigia - in zona collinare dalle parti di Guia poco distanti da dove erano rimasti bloccati con le ruote infangate. Le squadre sono subito uscite assieme ai carabinieri e ai volontari dell'Avab di Valdobbiadene e hanno iniziato a perlustrare tutta la rete viaria.

I particolari sul Gazzettino del 6 novembre

VALDOBBIADENE - Lieto fine nella vicenda dei due conigi usciti ieri per andare a cercare funghi ache non hanno fatto più ritorno a casa.Eugenio e Luigina, 82 e 79 anni, coppia di, sono rimasti in contatto con i soccorritori fino a domenica sera quando si è scaricato il loro cellulare.