SUSEGANA - È scomparso anche il ragazzo della 16enne ricercata da lunedì scorso per essersi allontanata da casa, a Susegana. Oltre alla denuncia inoltrata ai carabinieri da parte della famiglia di Isabella Maria Trestianu, nelle ultime ore c’è anche quella del fidanzato Alex, da poco maggiorenne, pure lui introvabile da giorni. La coppia è scomparsa senza lasciare dietro di sè bigliettini o spiegazioni. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi, anche se la pista maggiormente battuta è quella di un allontanamento volontario. Ovvero di una fuga d’amore.

LA RICOSTRUZIONE

Non è la prima volta che il giovane si allontana volontariamente da casa. Tuttavia lo faceva per periodi brevi. Mancando da più giorni, anche i genitori del neo maggiorenne hanno formalizzato la denuncia. Nel frattempo giovedì, 7 luglio, la Prefettura ha reso noto l’identikit della 16enne, il cui smartphone è irraggiungibile da lunedì scorso. Anche lei lo scorso maggio si era allontanata da casa, ma per poche ore. Per questo la famiglia aveva atteso prima di segnalare l’episodio alle forze dell’ordine. Come di Alex, al momento nemmeno di Isabella c’è alcuna notizia. Nessuna risposta neanche ai messaggi che amici e familiari le hanno inviato nei profili social. Nei giorni scorsi c’erano state alcune segnalazioni sopraggiunte ai carabinieri, verificate puntualmente ma che non hanno portato a risultati positivi. La ragazzina non ha mai avuto particolari problemi: da piccola aveva praticato pattinaggio con una società della zona. Poi, come si evince dal suo profilo Instagram, ha sviluppato una vena artistica, essendo un’appassionata writer. Isabella Trestianu al momento dell’allontanamento indossava una t-shirt bianca, pantaloni della tuta neri, marca Nike, scarpe da ginnastica bianche, e uno zaino Eastpak marrone con bretelle nere. La ragazza è alta 180 cm, pesa 75 kg, carnagione chiara. I capelli sono neri, altezza spalle.