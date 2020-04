Angiolina esce in bici e non fa ritorno: ricerche per terra e con l'elicottero

FOLLINA (TREVISO) - Grande impegno delle forze dell'ordine per cercare Angiolina Dal Moro, 56 anni, che dopo essersi allontanta da casa ieri pomeriggio non ha più fatto ritorno. A lanciare l'allarme i fratelli e le sorelle, la donna è uscita dalla sua abitazione di Follina in bicicletta, quindi da ieri pomeriggio non si hanno più sue notizie. Si teme per le sue sorti, stanno perlustrando la zona i carabinieri e i vigili del fuoco, sul posto anche un elicottero per controllare il territorio dall'alto. © RIPRODUZIONE RISERVATA