Scappa di casa per incontrare l'amore conosciuto sui social, 13enne ritrovata in stazione a Conegliano dopo sei giorni di fuga

CONEGLIANO (TREVISO) - Scappa di casa per incontrare un ragazzo conosciuto sui social. Minorenne di Cinisello Balsamo (Milano) è stata ritrovata in stazione a Conegliano dai poliziotti. Era scomparsa di casa dallo scorso 2 gennaio e la giovanissima, classe 2010, è stata trovata in stazione con altri minorenni. E' stata riportata nella propria abitazione nel milanese e riaffidata alla mamma che ha tirato un sospiro di sollievo.