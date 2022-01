Scompare di casa a 82 anni: scatta la macchina dei soccorsi

ASOLO - Sono ore di apprensione ad Asolo per la scomparsa da casa, probabilmente da questa mattina all'alba, di Berenice Salina, 82enne residente in Via Collegio. Al momento non si conosce l’abbigliamento indossato dall'anziana, ma per i familiari dovrebbe avere almeno con sé un paio di ciabatte rosa di lana.

La signora è alta 1,70 m, ha capelli bianchi con un taglio a caschetto, occhi castani ed è di corporatura media, circa 50/60 kg. Inoltre, Berenice è afona e ha problemi di memoria, motivo per il quale è scattato immediatamente l'allarme nonostante non siano passate le 24 ore canoniche dalla scomparsa. L’appello al suo ritrovamento è stato subito lanciato anche dal sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che ha invitato la cittadinanza ad avvisare il 112 in caso in caso di avvistamento. Al momento, nelle ricerche sono occupate alcune squadre della Protezione Civile Comunale, con le unità cinofile, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Montebelluna e i Volontari di Asolo, oltre ad un elicottero che sta sorvolando il centro storico e le zone limitrofe alla ricerca di qualche traccia del suo passaggio.