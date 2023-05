FONTANELLE (TREVISO) - Scomparsa Anna Prizzon di 53 anni, è stata ritrovata oggi, 31 maggio. Avvistata l'ultima volta il 16 maggio su un treno Frecciarossa diretto da Conegliano a Roma. Poi di lei si sono perse le tracce. Grande apprensione per la donna che per giorni non si è fatta sentire.

Prizzon è stata trovata a Roma, si è presentata lei stessa a un commissariato.