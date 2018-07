di Gabriele Zanchin

TREVISO - Ildi calcio lo vince la Francia ma di questa vittoria ne gioisce anche la Cina. Unresidente a Borso del Grappa ha scommesso sulla vittoria della Francia,, ed ha vinto 4900 euro. È successo aldigestito da Paolo e Graziella che a fine partita hanno festeggiato come se avessero vinto il loro mondiale. In effetti questo cittadino cinese di Borso il suo mondiale lo ha vinto al punto che per la contentezza a fine partita ha pagato da bere a tutti, ma proprio a tutti, terminando anche i soldi che aveva in tasca (ha dovuto farseli portare dalla moglie per saldare le ultime “ombre”).