Scippano anziani per pagarsi vacanze, hotel 4 stelle e droga: arrestati tre giovani del "Biscione"

CONEGLIANO - Scippavano anziani, vendendo il maltolto ai compro-oro, per pagarsi le vacanze, hotel a 4 stelle e per acquistare droga i tre giovani tra i 26 e 28 anni, arrestati dal Commissariato di Conegliano. Decine i casi accertati che hanno assicurato un introito illegale di migliaia di euro. L'indagine iniziata lo scorso giugno dopo una lunga serie di scippi, quasi tutti ai danni di anziani ai quali venivano strappati collane e ori che poi rivendevano a ai compro-oro. I malviventi avvicinavano la vittima con una scusa (o sorpresa alle spalle) strappandole la catenina dal collo. Ottenuto il denaro, lo spendevano poi per vacanze e pernottamenti nei posti balneari, in hotel a 4 stelle, con abuso di alcol e acquisto di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno indirizzato le indagini su un gruppo di giovani residenti a Conegliano, che fanno parte di un gruppo che frequentava la zona denominata «Biscione», di origini straniere e con numerosi precedenti, già sottoposti a misure di prevenzione in passato. Il principale indagato è un 26enne senegalese, già arrestato nell'agosto del 2022, sempre per uno scippo e due anni prima per un'aggressione ad un giovane (pena patteggiata e sospesa a 2 anni di reclusione). Gli agenti sono giunti ad una svolta dopo aver setacciato decine di esercizi compro-oro della provincia di Treviso, rintracciando tutti gli oggetti rubati che sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari. Sono stati individuati presso vari compro-oro ulteriori gioielli ceduti dagli indagati per un valore di altre migliaia di euro.