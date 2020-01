Anziana scaraventata a terra senza pietà: gli 11 colpi dello scippatore delle vecchiette

TREVISO - Ricostruiti gli 11 colpi messi a segno da M.B., “Lo scippatore seriale", già arrestato dalla Squadra Mobile lo scorso mese di agosto. In quella circostanza l’uomo fu arrestato perché gravemente indiziato di rapina aggravata ai danni di un’anziana signora. Nell’occasione, per sottrarre la borsa all’86enne, il criminale la scaraventò per terra senza alcuna remora.



Le successive indagini delegate dalla Procura della repubblica di Treviso hanno consentito di ricostruire 11 eventi predatori connessi al pregiudicato ai danni di altrettante anziane vittime con le stesse modalità. Il GIP ha accolto la richiesta della Procura emettendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il Provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile.



