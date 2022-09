Manca personale, la Procura di Treviso rinnova lo stato d'agitazione ed è pronta ad un nuovo sciopero

TREVISO - Alle porte un nuovo sciopero in Procura a Treviso. Il motivo? La mancanza di personale. I lavoratori in servizio hanno infatti rinnovato proprio oggi, 15 settembre, lo stato di agitazione già avviato tre mesi fa per la carenza di personale amministrativo in seguito alle mancate risposte ricevute dal Ministero della Giustizia.

Continua lo stato d'agitazione, Cisl pronta allo sciopero

A sottolinearlo è la Cisl funzione pubblica di Treviso Belluno che ha annunciato la possibilità di un'astensione dal lavoro qualcora non si ottenessero delle reazioni in tempi ragionevoli. «Nel solo periodo estivo - evidenzia il sindacato - la Procura di Treviso ha perso ulteriori due lavoratori amministrativi per pensionamenti, portando il personale in servizio effettivo ad appena 24 unità, a fronte di una, peraltro datata e insufficiente, pianta organica di 42 unità, con una scopertura reale che ormai ha raggiunto la soglia del 40%. La conseguenza - prosegue - è che ad ogni lavoratore viene assegnato un carico di lavoro che oggettivamente è impossibile da sostenere». «Condividiamo il grido di allarme lanciato recentemente anche dai magistrati - conclude la Cisl Fp - e confidiamo nel loro sostegno anche per le iniziative che ci aspettano nei prossimi mesi».