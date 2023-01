TREVISO - L’80% dei distributori trevigiani resterà chiuso nei prossimi due giorni (dalle 19 di questa sera, 24 gennaio), self-service compreso. Lo sciopero nazionale è destinato a farsi sentire pesantemente anche nella Marca. Solo le stazioni di servizio gestite direttamente dalle compagnie petrolifere continueranno a funzionare. A conti fatti, circa 50 su 330 distributori attivi in provincia di Treviso. Restano dei dubbi per quanto riguarda le “pompe bianche”. Alcuni titolari stanno ancora facendo delle valutazioni. In ogni caso è questa la proporzione, come conferma Moreno Parin, coordinatore del gruppo gestori carburanti Treviso di Casartigiani e Artigianato trevigiano. « Davanti al caro-carburante non si possono incolpare i gestori, senza verificare i fatti. Purtroppo, invece, è andata proprio così » , spiega.

LA DIATRIBA

Il dialogo con il governo non ha risolto i nodi. E così scatta lo sciopero. I distributori sulla rete stradale ordinaria resteranno chiusi per 48 ore consecutive: dalle 19 di questa sera fino alle 19 di giovedì (dalle 22 di oggi alle 22 di giovedì per le stazioni di servizio sulle autostrade). Tra gli scogli più grandi c’è l’introduzione dell’obbligo di esporre il prezzo medio. « Una cosa estremamente negativa, che avrà come unico effetto quello di portare a un aumento dei prezzi – mette in chiaro Parin – la trasparenza sui prezzi nel nostro settore è già enorme. Il problema, dopotutto, è confermato anche dal fatto che praticamente il 100 per cento dei distributori che hanno la possibilità aderiranno allo sciopero » . Lo stop non tocca servizi come il trasporto pubblico locale. Mom, ad esempio, rifornisce i propri autobus e le proprie corriere attraverso il sistema extra-rete.

PREZZI FUORI CONTROLLO