Schianto in rotatoria: esce di strada e vola. Grave un motociclista, intervenuto l'elicottero

PIEVE DI SOLIGO - Grave incidente questa sera, 18 aprile, in via Ettore Majorana a Pieve di Soligo. Coinvolto un motociclista che dai primi riscontri ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Lo schianto è avvenuto per l'esattezza alla rotatoria tra la circonvallazzione e via Majorana. Il motociclista è stato disarcionato e le sue condizioni sono serie. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere i soccorsi. Disagi alla viabilità.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++