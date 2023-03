A4, ennesimo schianto tra Tir nel tratto maledetto: traffico bloccato

CESSALTO - Schianto nel tratto maledetto della A4: il traffico è bloccato. L'incidente è accaduto verso le 13.30 di oggi, venerdì 10 marzo, nel tratto compreso tra Cessalto e San Stino di Livenza, sulla carreggiata in direzione di Trieste. Nel botto sono rimasti coinvolti dei mezzi pesanti che hanno ostruito l'intera corsia. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 118, che ha inviato sul posto i sanitari insieme ai vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Autovie ha proceduto alla chiusura della svincolo di San Donà e di Cessalto in entrata per chi si deve dirigere verso Trieste. Inevitabili le code che hanno raggiunto il casello di San Donà.