Schianto in parapendio, pilota muore sulla pista di atterraggio

BORSO DEL GRAPPA - Tragico incidente di volo oggi pomeriggio, 30 ottobre, a Semonzo, frazione di Borso del Grappa. Un pilota di parapendio, di nazionalità cecoslovacca, 34 anni, ha perso la vita nei pressi della pista di atterraggio di via Casale Nuovo. Lìuomo è precipitato violentemente a terra dopo una "vite" incontrollata. Lo schianto fatale è avvenuto poco dopo le 16. Vani i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118, intervenuto sul posto con ambulanza, automedica e anche l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Per il pilota non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello schianto, di cui i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.

