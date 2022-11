Schianto tra auto: i due conducenti finiscono all'ospedale

CAERANO SAN MARCO - Incidente ieri sera, 30 novembre, alle 20:30, in via Padova a Caerano San Marco per un incidente tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Montebelluna, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23 con il recupero delle auto da parte dei carri attrezzi.