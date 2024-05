MONTEBELLUNA – Feltrina praticamente bloccata per un incidente stradale che si è verificato tra via Groppa e la regionale, a Biadene. Lo schianto ha coinvolto due vetture, e una è finita ruote all’aria nel fossato che costeggia l’arteria. Il bilancio è di quattro feriti, tutti fortunatamente di lieve entità. Due sono stati trasportati all’ospedale di Montebelluna per le cure del caso, altri due all’ospedale di Castelfranco per accertamenti. Sul posto, oltre a due ambulanze e a un’automedica, anche una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Le operazioni di soccorso hanno provocato lunghe code, mandando in tilt il traffico.