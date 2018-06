Schiacciato dal muletto mentre lavora al Leroy Merlin: grave 22enne

ANCHE NEL PADOVANO

OLMI DI SAN BIAGI DI CALLALTA - Ragazzo di 22 anni schiacciato da un mezzo meccanico al Leroy Merlin di Olmi. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattinam il giovane sarebbe stato urtato da un muletto in retromarcia. Il 22enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto gli ispettori dello Spisal.