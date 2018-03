Operaio della base Usaf schiacciato dalla benna di una gru: è grave

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVEREDO e AVIANO (Pordenone) - Undiè rimastodalladi una macchina operatrice nella basee le sue condizioni sono. L'è successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 marzo, poco dopo le 13.30, nel comune di Roveredo in Piano.Per cause in corso di accertamento, l'uomo è stato travolto dalla benna e ha riportato tremende lesioni al tronco, in particolare al bacino. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'eliambulanza del Friuli Venezia Giulia, decollata dalla elibase di Campoformido, e una autolettiga. Il velivolo è atterrato vicino all'ingresso sud della, che si estende tra i comuni di Aviano e di. Il personale medico ha eseguito manovre avanzate di stabilizzazione del ferito che poi è stato trasportato con l'elicottero Fvg all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine inLe condizioni dell'uomo sono critiche: è in pericolo di vita.