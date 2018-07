© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONÈ DI FONTE - Incidente mortale questa mattina in via San Nicolò a Onè. Una donna è morta schiacciata dal carrello di un trattore che - per cause ancora in via di accertamento - si è staccato dal mezzo agricolo e l'ha trascinata lungo un pendio, schiacciandola. La vittima è una badante rumena di 62 anni, la donna stava cercando di agganciare il carrello al trattore.