Nonna, figlia e nipote, tutte in pedana con il fioretto pronto per la sfida

di Fulvio Fioretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - La passione per lanon conosce età e così la Scherma Conegliano fissa un simpatico record: la rinnovata sala di allenamento del Palasport, e la pedana di ingaggio, sono frequentata tra gli altri da, tre generazioni a confronto per sfida e passione. Come confermano dalla società agli allenamenti con i vari maestri partecipano appassionati di tutte le età e quale migliore riprova del fatto che in pedana si ritrovino la nonna, Lucia Tennani, la figlia Annarosa Quaglio e il nipote Giovanni Battistella, accomunati nella famiglia come nello sport, indica che si tratta di una attività sportiva senza età, dagli agonisti ai master.E nella Scherma Conegliano, società gloriosa, fondata ancora nel 1972, il settore in crescita per interesse e partecipazione sono proprio i corsi master Visto anche che per svolgere attività tra i master, nella scherma, basta avere 25 anni: «L'apertura al settore amatoriale ha portato in pedana atleti che avevano praticato questo sport in gioventù e ne hanno sentito il richiamo, o che si sono avvicinati solo in età adulta dicono a Conegliano Anche perché divertimento e benessere fisico sono assicurati»...