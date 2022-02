La Scarpa di Asolo nuovo sponsor della Federazione internazionale di scialpinismo

ASOLO - Scarpa, azienda di Asolo (Treviso) leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, è il nuovo sponsor dell'International Ski Mountaineering Federation (Ismf), la Federazione internazionale di scialpinismo. L'accordo durerà fino al termine della stagione di Coppa del Mondo, e prevede anche la sponsorizzazione dei Campionati Europei, in programma fino al 13 febbraio a Boi Taull, sulle montagne dei Pirenei, in Spagna. Gli Europei saranno occasione per vedere all'opera il Team Scarpa, composto dal campione in carica Robert Antonioli, Matteo Eydallin e Emily Harrop, affiancati da alcuni dei giovani più promettenti. Nelle scorse settimane Scarpa ha annunciato l'ingresso tra i suoi Brand Ambassador del campione statunitense Bode Miller, che rappresenterà il brand di Asolo a livello mondiale, collaborando inoltre al lancio e alle future evoluzioni di «4-Quattro», un nuovo scarpone ibrido da sci alpino e scialpinismo, ultraleggero e performante, destinato a portare una forte innovazione nel mercato. «Lo scialpinismo debutterà come sport olimpico ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026: in vista di questo appuntamento, Scarpa sceglie di affiancare il proprio brand ai più importanti eventi sportivi e agli atleti che vivono questa disciplina in prima persona. L'accordo con la Federazione Internazionale è un ulteriore, importante passo in questa direzione», sottolinea il presidente Sandro Parisotto.