Urla strazianti: operaio colpito da una scarica di 20mila volt

di Gianandrea Rorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOTTA DI LIVENZA - Ennesimonella Marca, questa volta a Motta. L'allarme è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 15 in via Cadamure, una laterale della provinciale via Magnadola, il rettilineo che attraversa la zona industriale sud. In un'area esterna al capannone da quasi 13mila metri quadri, all'epoca di proprietà dell'azienda Europan, è rimastoundi una ditta esterna mentre stava operando ad unanel piazzale, a due passi dal cancello di servizio su via Cadamure. Sul posto stava lavorando R.M.,, all'opera per una. Per cause ancora oggetto di accertamento da parte degli inquirenti, l'uomo è stato. Secondo i tecnici accorsi sul posto, si sarebbe trattato di unaLa scena è durata una frazione di secondo: il malcapitato è rimasto bruciato ad un braccio ma non ha mai perso conoscenza, nonostante il dolore lancinante e le...