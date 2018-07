© RIPRODUZIONE RISERVATA

BORSO DEL GRAPPA - Appena lasciato il carcere, da uomo libero, ha subito dovuto fare i conti con le tasse e la burocrazia. E con due cartelle esattoriali diA tanto ammonta la somma per il servizio rifiuti che Contarina chiede di avere e che l'uomo non aveva versato durante il periodo passato in carcere per scontare unaper omicidio volontario. Ma invece di pagare è ricorso alla Commissione Tributaria che gli ha dato ragione. In sintesi, era detenuto e per questo non ha usufruito dei servizi, quindi nulla deve pagare nulla. Protagonista della vicenda unoggi tornato in Patria, come prevedeva la sentenza di condanna, diventata esecutiva nel 1999. L'uomo era finito in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Era rimasto coinvolto in una rissa e ha scontato la sua pena nel penitenziario di Padova.