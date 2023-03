Non si ferma all'alt dei Carabinieri, fuga spericolata in Feltrina a Treviso: poi si schianta su una tabaccheria Video

TREVISO - Non si ferma all'alt, fuga spericolata per chilometri poi si schianta su una tabaccheria: è successo il 22 marzo, a Paese dove i carabinieri hanno intercettato una Lancia Y sospetta e hanno intimato all'automobilista di fermarsi, ma l'auto si è data alla fuga per diversi chilometri, effettuando pericolose manovre per chi si trovava in strada in quel momento, finendo la sua corsa con uno schianto nei pressi di una tabaccheria nel centro abitato di Treviso. L'uomo, un italiano di 27 anni, è uscito incolume ed è stato immediatamente immobilizzato. Si tratta di un giovane pregiudicato per reati contro il patrimonio, con patente revocata. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Treviso oggi, 24 marzo.