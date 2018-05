Scambia le etichette dei prodotti per pagare meno, il trucco non riesce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Scambia lein un negozio per pagarli meno: un'anziana ha sostituto le targhette col prezzo di due prodotti in esposizione con altre di importi inferiori, poi con disinvoltura ha pagato e se n'è andata. Ma in cassa si sono accorti subito dell'incongruenza tra il prezzo dei prodotti pagati con il prezzo di vendita e dopo aver fatto unacon le telecamere di videosorveglianza, hanno avvisato ilil quale è riuscito a fotografare col proprio cellulare la donna mentre si allontanava in auto.I successivi accertamenti della Polizia hanno permesso di identificare la donna die di rintracciarla: messa alle strette, l'anziana si è dichiarata pentita. Ma il direttore dell'esercizio commerciale l'ha comunque denunciata per truffa.