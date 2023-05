Sbarrano un torrente per farne un invaso privato da usare nel vigneto: denunciati

VITTORIO VENETO - Ne spostano il corso e sbarrano un torrente per ricavare un invaso da utilizzare per irrigare un vicino vigneto in un'area vincolata sotto il profilo idrogeologico e del tutto abusivamente. È accaduto nel comune di Vittorio Veneto ed a scoprire lo scempio ambientale sono stati i carabinieri forestali del gruppo di Treviso. Gli esecutori sono stati individuati e nei loro confronti si muoveranno ora gli organi giudiziari competenti. Saranno anche sanzionati per gli illeciti amministrativi relativi all'esecuzione di movimenti terra e al prelievo dell'acqua. L'intervento ha comportato movimenti di terra escavando e riempendo, anche con materiale e roccia proveniente da altri siti, per ottenere così anche una nuova strada interpoderale, manovra che ha comportato lo spostamento del corso d'acqua «rio Monte Stella - torrente Monticano». Su questo sono anche state poste delle barriere al fine di assicurare agli esecutori una riserva idrica di sei mila metri cubi d'acqua utilizzabili a scopo irriguo per un vigneto adiacente. Lo scempio ambientale è stato fatto all'interno di un'area vincolata sul piano idrogeologico e paesaggistico, inserita nella "core zona Unesco" e nella "rete natura 2000" senza alcun titolo, senza nulla osta forestale, senza effettuare alcuna valutazione di incidenza ambientale.