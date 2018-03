Sbanda a causa della pioggia, strada invasa dal metano e un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - La pioggia e l'asfalto reso viscido hanno tratto in inganno l'automobilista che questa sera, alle 19.20, è uscito di strada. Unaavvenuta nelLa persona a bordo è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale dall'ambulanza del 118 giunta sul posto. Nell'impatto si è rotto ildell'auto ae vigili del fuoco hanno lavorato più di un'ora per ripulire la strada e bonificare il serbatoio di metano completamente staccato dal resto della vettura e in mezzo alla strada.Il traffico è stato così rallentato non solo dall'incidente, ma anche dalla pioggia insistente.