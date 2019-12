Sardine, in quattromila invadono piazza Borsa

di Mauro Favaro

TREVISO - Operazione riuscita. Con tanto di abbraccio collettivo. Ieri sera piazza Borsa è stata invasa da un enorme banco di Sardine. Oltre 4mila persone. Per gli organizzatori si è arrivati a 6mila, come recitava lo striscione srotolato sopra la folla, dove danzava anche un pallone rosso. Ma per una volta le cifre non sono tutto. La manifestazione, sull'onda nazionale, è stata organizzata in pochi giorni. E alla fine la piazza era piena. Sono state occupate anche parte delle strade vicine. «Una bellissima Treviso si è risvegliata dal torpore della politica dell'odio e della discriminazione è stato l'esordio dal palco -. Abbiamo trasformato piazza Borsa nella Pescheria. Il tutto in pochissimo tempo: i social network servono a questo, non per fare propaganda con messaggi di odio».