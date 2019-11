​Le Sardine arrivano anche a Treviso: appuntamento in piazza Borsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Sabato 30 novembre. In piazza Borsa. Finalmente c'è un data e, soprattutto, una piazza, habitat naturale delle Sardine, il movimento politico ma non partitico - come amano definirsi - che si sta formando anche a Treviso. A ieri la pagina Facebook utilizzata come punto di ritrovo e di reclutamento virtuale conteggiava 1231 amici, ma nel gruppo si parla già di cinquemila Sardine trevigiane. Insomma: il numero è buono per iniziare a farsi sentire. E così ieri pomeriggio, dopo qualche giorno di discussione, è arrivata la tanto sospirata data. Il movimento che tanta attenzione sta attirando debutterà nella Marca tra una settimana esatta. Gli organizzatori puntano a fare il botto: riempire piazza Borsa, mandare un segnale molto forte sotto lo slogan Treviso si slega. Del resto è questo che i tanti frequentatori della pagina, i protagonisti delle discussioni che si stanno aprendo su ogni argomento,