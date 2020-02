VILLORBA (TREVISO)- Tutti in posa con grandi sorrisi e mille colori, in pieno stile United colors of Benetton. E difatti c'è pure il capofamiglia Luciano, oltre al creativo di famiglia Oliviero Toscani, nelle due immagini postate sui social: «Le Sardine Mattia, Roberto, Giulia e Andrea in visita oggi a Fabrica». Ieri la casa dei talenti aperta da Benetton e Toscani nel 1994, a Catena di Villorba, ha ospitato i leader del movimento politico più giovane d'Italia.



LA CHIACCHIERATA

La novità di questo inverno non poteva che catturare l'attenzione di due eterni curiosi come l'84enne Luciano e il 77enne Oliviero, ma pure dei giovani artisti e comunicatori accolti nella loro fucina. Ecco allora la chiacchierata fra i due grandi vecchi, la trentina di ragazzi provenienti da tutto il mondo e i loro coetanei attivisti Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa. «I 4 di Bologna hanno poi scritto le Sardine in una nota hanno incontrato Oliviero Toscani e Luciano Benetton presso Fabrica, il centro di sovversione culturale da loro fondato a Treviso. Un incontro conoscitivo dove i ragazzi bolognesi hanno incontrarti i giovani talentuosi che frequentano il centro di formazione. È stato uno scambio ed un confronto molto stimolante».

Due gli scatti ufficiali della giornata, firmati da altrettanti fotografi che collaborano con il polo trevigiano: Maria Pavliuk ha immortalato l'intero gruppo sulla collinetta che circonda l'edificio restaurato da Tadao Ando, mentre Richard Morgan ha ritratto i soli Benetton, Toscani, Santori, Morotti, Trappoloni e Garreffa con le spalle al muro e il sole in faccia. Un evidente messaggio ironico da parte di persone che, ha poi spiegato il direttore artistico, condividono la passione per la politica vissuta fuori dai Palazzi: «A modo nostro».



LA POLEMICA

Ma in serata a rovinare la festa - e confondendo Luciano con il fratello defunto Gilberto - è intervenuto il viceministro M5s Stefano Buffagni: «Le sardine in pellegrinaggio nel mondo dei Benetton con tanto di foto con Gilberto (?)... - ha scritto su Facebook - Noi certi mondi li abbiamo sempre combattuti, dopo il crollo del ponte di Genova e le 43 vittime ancor di più... Quando come Movimento 5 Stelle andavano in piazza abbiamo sempre fatto molta fatica ad avere spazio comunicativo...». E, conclude, l'esponente di governo: «Vuoi vedere che diamo una risposta alla grande copertura mediatica delle sardine con questa foto? Mah... a pensar male si fa peccato...» (a.pe) © RIPRODUZIONE RISERVATA