Modella morta di overdose, le parole di Sara Pegoraro sul necrologio: «Io sto lottando. Sto lottando per rimanere parte della vita»

TREVISO - «Non sto soffrendo. Io sto lottando. Sto lottando per rimanere parte della vita. Per restare in contatto con quella che ero una volta. Così, vivi il momento, è quello che mi dico. E' davvero tutto quello che posso fare, vivere il momento». Sono le parole di Sara Pegoraro, riportate sul necrologio che annuncia il giorno del funerale della modella, deceduta a causa di una overdose nel giugno scorso. La famiglia, stretta nel dolore, saluterà questa ragazza, bellussima e perduta, sabato 10 luglio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Treviso.

