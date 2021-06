Ryanair battezza la nuova rotta per Santorini

TREVISO - Nuova rotta per Santorini in partenza dall'aeroporto Canova. Ad annunciarla Ryanair che da agosto eseguirà la tratta due volte a settimana. I passeggeri potranno prenotare le vacanze estive volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per festeggiare Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro, fino a ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di domani, giovedì 24 giugno solo sul sito Ryanair.com.