​Moto contro auto: centauro tedesco è gravissimo

SANTA LUCIA DI PIAVE - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, a Santa Lucia di Piave in via Mure, dove un'auto e una moto, condotta da un cittadino tedesco, si sono scontrate.



Vista la gravità delle condizioni del centauro è intervenuto un elicottero del Suem di Padova che ha trasportato il motociclista intubato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.



++ IN AGGIORNAMENTO ++ Ultimo aggiornamento: 17:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA