CONEGLIANO - Intorno alle 12 di oggi 2 marzo i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti a Santa Lucia di Piave in via delle Mura-incrocio con via Colonna per un incidente stradale fra un'auto ed un furgone che trasportava ramaglie. Una persona rimasta incastrata nella vettura è stata soccorsa e consegnata alle cure del Suem. Sul posto la Polizia locale.