SANTA LUCIA DI PIAVE - Sarà Luca Bellotto, attuale vicesindaco, a raccogliere l'eredità di Riccardo Szumski, candidandosi a sindaco alle prossime elezioni amministrative comunali. 34 anni, imprenditore con La Doreria, è lui il delfino del mariga. Al suo fianco da dieci anni, Bellotto condivide con Szumski l'amore viscerale per il suo paese, dove è nato e cresciuto, e dove vive la sua famiglia da generazioni. «Mi sono messo a disposizione del gruppo - afferma Bellotto - in continuità con il lavoro fatto, ma con la volontà di rinnovamento e con nuovi stimoli». Szumski conferma: «È lui il candidato in pole position. Comunque deciderà il gruppo». Insieme per Santa Lucia, la lista del sindaco, potrebbe rinnovare anche il nome, ma sono «solo dettagli - tiene a precisare Bellotto - Per il momento ci stiamo concentrando su due fronti: portate avanti l'azione amministrativa in un periodo complesso e delineare figure e linee programmatiche per il futuro». E Szumski, che ad aprile andrà in pensione dalla professione di medico, si pensionerà anche da amministratore e politico? «Sono qui per dare una mano chiarisce Ho detto al gruppo che io ci sono per quello che serve».

LE CONVINZIONI

Bellotto ha le idee chiare: «Il gruppo è la forza, soprattutto in questo momento storico che il tessuto sociale si sta allentando. La comunità è la forza. Sono inclusivo per natura, mi piace dialogare. Stiamo condividendo idee e progettualità». Manca l'ufficialità dell'investitura anche perché non sono ancora state definite nemmeno le date delle elezioni che dovrebbero svolgersi a maggio o giugno, salvo sorprese. Bellotto tiene a sottolineare che non risponde a logiche partitiche: «Rispondo ai miei compaesani. Nel lavoro come in politica sono abituato a confrontarmi con i miei collaboratori e concittadini». L'eredità che raccoglie è pesante, tuttavia è al fianco di Szumski da dieci anni, che lo ha scelto per la sua squadra quando aveva solo 24 anni. Sul nome e sul simbolo del gruppo, Szumski dice «chi si espone, farà le sue scelte in merito». Il mariga ironizza: «si potrebbe chiamare Insieme contro il Green pass» e prevede un afflusso basso alle urne: «In questi ultimi due anni la gente si è particolarmente allontanata e disaffezionata alla politica».

L'OPPOSIZIONE

Anche sul fronte dell'opposizione c'è movimento, ma per ora niente di definito. Quello che è certo, è che sia il centrosinistra che la Lega hanno un obiettivo comune: battere Szumski, che è in amministrazione comunale da 30 anni, e il suo gruppo. Con il sostegno di Luca Zaia.