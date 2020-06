Vandali nella notte nell'oratorio di Santa Bona: danni per migliaia di euro

TREVISO - Vandali in azione nella notte all'oratorio di Santa Bona: danni per migliaia di euro. Ma non solo. Perchè la banda ha distrutto infissi, vetrine del bar, ha sparso cibo per terra, ma ha anche rubato 2 quintali di ferro e rame. A scoprire il fatto i volontari dell'oratorio di Santa Bona e della Polisportiva. I ladri che sono penetrati in oratorio dopo aver scardinato una porta in allminio si sono diretti al bar del circolo "Noi" ma non hanno trovato nulla e, probabilmente delusi, si sono accaniti sulla struttura distruggendo tutto quello che hanno trovato.

Sul fatto indaga la polizia.

