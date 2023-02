Sanremo 2023. Will di Soligo presenta a Padova il suo album di inediti Manchester: «Questa è la settimana delle prime volte» Videointervista

PADOVA - Esce da Sanremo e presenta il suo nuovo album di inediti Manchester, carriera in ascesa per Will. Il tour del firmacopie è partito oggi, 13 febbraio, dalla libreria Mondadori di Padova e ad accogliere il cantante rivelazione di Sanremo 2023 sono stati tantissimi fan che hanno apprezzato le sfaccettature della sua "Stupido" cantata dal palco dell'Ariston e che ora vogliono cantare anche altri successi del 23enne di Soligo. In quest'intervista Will si rivela raccontando il suo cd e anche qualche retroscena di Sanremo.