Sanremo Giovani: tra gli 8 finalisti il trevigiano “Will” ed il vicentino “gIANMARIA”

TREVISO/VICENZA - Due giovani cantanti emergenti veneti sbancano Sanremo Giovani: si tratta del 20enne vicentino “gIANMARIA” (Gianmaria Volpato) e di “Will” (William Busetti), 23enne nato a Vittorio Veneto e cresciuto a Soligo con papà trevigiano e mamma di origini inglesi. A ufficializzarlo sui propri canali social e su quelli ufficiali del Festival è stato per primo il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus. Dopo essersi esibiti dal vivo tra i 42 artisti selezionati tra i più di 700 partecipanti iniziali, entrambi sono statu scelti tra gli 8 super finalisti rispettivamente con i brani “La città che odi” e “Le cose più importanti”.

Tra questi otto (più quattro che si aggiungeranno da “Area Sanremo”) ne verranno selezionati però solamente tre che accederanno direttamente alla competizione di febbraio 2023, salendo sul palco dell’Ariston insieme ai più noti “big”. La finalissima, che decreterà chi ne farà parte, si terrà venerdì 16 dicembre in diretta in prima serata su Rai1. Questi gli altri cantanti che ambiscono ad esserci alla prossima edizione del Festival più amato d’Italia: la palermitana Giuse The Lizia con “Sincera”; il barese Maninni con “Mille porte”; il venezuelano (ma milanese di adozione) Mida con “Malditè”; il genovese Olly con “L’anima bella”; il savonese Sethu con “Sottoterra” ed la goriziana Shari con “Sotto voce”.

WILL

Will Buse, nome utilizzato sui suoi canali social, conta quasi 240mila follower su Tik Tok e 90 milioni di streaming tra le diverse piattaforme digitali con diversi brani, tra cui “Estate” è stato certificato disco di platino. Dopo la partecipazione a X Factor 2020 ha continuato a scrivere e a dedicarsi alla sua musica, uscendo lo scorso giugno con il suo primo EP “Chi sono veramente”. A coronare questa uscita sarà un minitour di tre date che partirà da Firenze (Viper Theatre, 10 novembre), passando per Milano (Santeria Toscana, 16 novembre) e concludendo la tournée nella “sua” Marca trevigiana (New Age Club, 19 novembre).

gIANMARIA

Gianmaria Volpato, in arte “gIANMARIA”, è giunto secondo ad X Factor 2021 dietro soltanto al gruppo dei Baltimora nonostante i pronostici lo vedessero trionfatore. A gennaio 2022 è uscito il suo disco d’esordio “Fallirò”, un Ep di sette pezzi anticipato dai singoli “I suicidi”, “Senza saliva” e “Ascolta” che hanno superato i 6 milioni di ascolti su Spotify. A febbraio, invece, il suo primo tour (con tanto di data iniziale al New Age Club di Roncade) che è andato subito sold out.