Un altro importante tassello del prossimo festival di Sanremo è andato a posto. All'appello per completare il cast dei 28 artisti in gara all'Ariston, mancavano in sei: i migliori tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che ieri sera si sono dati battaglia, in diretta su Rai1. Ad avere la meglio, e ad aggiudicarsi un posto all'Ariston dal 7 all'11 febbraio, sono stati: Shari, Colla Zio, gIANMARIA (che ha vinto la serata con La città che odi), Sethu, Will, OLLY. Di questi sei, tre sfidanti provengono dal Nordest: Shari da Monfalcone; gIANMARIA da Vicenza e Will da Vittorio Veneto.



IL VINCITORE

Tutti felici, pronti a ritagliarsi uno spazio anche a febbraio quando saliranno sul palco dell'Ariston. Per alcuni si è trattata di una rivincita, come per gIANMARIA, assoluto vincitore della manifestazione, che si è rifatto dopo il secondo posto di X Factor 2021. «Qualcuno può aver visto quella come una sconfitta, ma per me non lo era. Comunque sono felice di aver vinto, lo volevo davvero. È la ciliegina sulla torta di un anno intenso di lavoro: arrivare qui era il mio Piano A. Forse sarei comunque arrivato a fare un disco e un tour, come sarà, ma senza la stessa esposizione e attenzione che riceverò da parte del pubblico», dice il ventenne vicentino come Madame e Sangiovanni. Che ci sia una scuola vicentina in formazione? «Non lo so, però è una bella coincidenza». Quello che emerge è comunque la necessità di questi ragazzi di mostrare i pensieri, i disagi, le sofferenze e le gioie di una generazione. «Mi sono messo a nudo, ed è quello che vorrei dire a tutti: fatelo anche voi. Non vergognatevi di sembrare fragili. Non siamo falsi, siamo solo confusi», aggiunge gIANMARIA che a febbraio porta il brano Mostro.



LA FRIULANA

«Siamo una generazione un po' depressa, ma abbiamo il fuoco dentro», continua Shari, 20enne di Monfalcone e unica donna passata tra i Giovani. Anche lei si è presa una bella rivincita dopo non essere riuscita a conquistare l'Ariston nel 2019. «Ma va bene così. È stata una bella porta in faccia in quel momento, ma non ero pronta come lo sono ora. È servito a darmi una bella scossa, ci ho messo l'anima e la gente se ne è accorta. Sul palco porto il mio cuore. E un testo (Egoista) le cui parole spero vengano ascoltate bene».



TREVIGIANO

«Sto vivendo attimi e momenti indescrivibili - è il pensiero di Will, 23 anni da Vittorio Veneto, che in gara porterà il brano Stupido! -, è un sogno che mai avrei pensato potesse realizzarsi. Fiero e onorato di essere in gara con tantissimi artisti che sono dei veri e propri idoli della musica italiana». Nessuno di loro ha paura di finire relegato in un angolo, considerando che saranno in 28. I numi tutelari sono Mahmood (che vinse

Sanremo due mesi dopo la vittoria tra i Giovani) e Tananai che l'anno scorso conquistò un posto tra i Big, arrivò ultimo, ma con un successo nei mesi successivi difficile da immaginare prima. «Ci basta essere lì, nella storia. Una vetrina enorme - ripetono tutti, più o meno con convinzione -. Cercheremo di essere noi stessi: veri, sinceri, entusiasti. E poi sarà quel che sarà»



