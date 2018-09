di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Diventa definitiva lanei confronti del. Secondo le motivazioni pubblicate in questi giorni, infatti, la Cassazione ha respinto l'impugnazione del verdetto d'Appello-bis, che aveva visto il patteggiamento del professore a un anno di reclusione (con l'assegnazione di una provvisionale di 100.000 euro a favore dell'Azienda ospedaliera), «per avere». Nel frattempo uno dei centri già controllati dal luminare dell'implantologia ha perso il ricorso in Consiglio di Stato contro la revoca dell'accreditamento istituzionale da parte della Regione. Per quel che riguarda la vicenda penale, emersa nel novembre del 2012 con una denuncia in Procura, Favero era accusato di aver indirizzato i pazienti visitati nell'ospedale pubblico alle cure nelle sue strutture private. Secondo quanto riassumono gli ermellini, in questo