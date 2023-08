Treviso. Ambulatorio di vulnologia di Borgo Cavalli: oltre 12mila prestazioni l'anno e un percorso multidisciplinare

TREVISO - Vulnologia da record: 7mila prestazioni nei primi sei mesi del 2023, oltre 12mila all'anno. Istituito nel 2018 nel poliambulatorio di Borgo Cavalli, il servizio di vulnologia ha come referente la dottoressa Valentina Martin, coordinatrice Aiuc (associazione scientifica delle ulcere cutanee). Al suo fianco un'équipe di quattro infermieri esperti in wound care. Ad esso afferiscono utenti dell’Ulss 2 e delle Ulss limitrofe; dal 2018 ad oggi il numero delle prestazioni annuali è più che raddoppiato, passando dalle 6.197 eseguite nel 2018 a circa 12.685 nel 2022, trend in ulteriore aumento nel 2023, con 6.923 prestazione effettuate solo nel primo semestre. «La vulnologia è una disciplina che si occupa di curare le ulcere cutanee croniche di difficile guarigione – spiega la dottoressa Martin - Le ulcere cutanee croniche degli arti inferiori colpiscono molte persone, sia giovani che meno giovani e arrivano a una prevalenza del 3% nella popolazione generale. Molteplici sono le cause che possono portare all’insorgenza, ad esempio l’insufficienza venosa, l’arteriopatia obliterante agli arti inferiori, il diabete, le malattie di origine autoimmunitaria come la sclerosi sistemica, le neoplasie, i decubiti, i traumi».

Il percorso multidisciplinare

Negli anni, è stato creato un percorso multidisciplinare grazie alla collaborazione con altri specialisti come l’angiologo, il radiologo, il chirurgo vascolare e l’ortopedico che in un’unica seduta offre molteplici risposte all’utente, garantendo un’adeguata presa in carico e ottimizzando così i tempi e le risorse. L'ambulatorio risponde anche alle necessità degli utenti a domicilio collaborando con i medici di base e del Distretto Nord e Sud dell'Usl 2. A gennaio 2021, è stata istituita la sezione SIMITU Veneto di cui la dottoressa Martin è presidente. Questa associazione di volontariato, rivolta a pazienti portatori di ulcere cutanee, familiari e operatori sanitari e simpatizzanti nasce con lo scopo di fare alfabetizzazione riguardante il tema delle ulcere cutanee a tutti i cittadini; ad oggi la sezione Veneto è la più numerosa di tutta Italia, con 1.250 iscritti.