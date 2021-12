Sfida con il Sandonà, il Treviso spinge la prevendita anti-code E ingaggia un nuovo portiere

TREVISO - Il Treviso calcio 1993 avverte i tifosi che per evitare code e assembramenti è consigliabile acquistare i biglietti del "derby" Treviso-Sandonà, che si svolgerà sabato prossimo 18 dicembre, alle 15,30 come big match di Eccellenza: prevendita (fino a venerdì dalle 15 alle 19 alla segreteria allo stadio Tenni) o nei punti Foto Stampa (strada Feltrina a Treviso) e Bar l’Incanto (via Castello d’amore davanti il comando della Polizia Locale). Ancora più semplice l’acquisto del biglietto online sul sito www.ciaotickets.com.

Si comunica, inoltre, che il Treviso Fbc 1993 ha tesserato il portiere, classe 2002, Samuele Fabbian, proveniente dal Noale.